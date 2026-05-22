В Хабаровском крае ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае вводится режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Сейчас в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров, только один из них локализован.

"Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 9915 гектаров", - сообщили в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.

С огнем в регионе борются более 200 человек и четыре десятка единиц техники.

В ведомстве добавили, что все пожары находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и угрозы не представляют.