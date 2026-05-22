Зеленский пригрозил нанести превентивный удар по Белоруссии

Зеленский пригрозил нанести превентивный удар по территории Белоруссии. Об этом он заявил в своем видеообращении, записанном в Славутиче Киевской области.

Он сказал, что сейчас его режим "превентивно работает" против России, нанося удары дронами. То же самое будет, если ему покажется, что угрожает и Белоруссия.

Накануне он заявил об угрозе "нападения" со стороны Белоруссии. Будто бы Россия готовит наступление с севера - из Белоруссии. После этого СБУ объявила об усилении "проверок" на границе с Белоруссией. А украинским дипломатам поручено подготовить "дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии". До этого не было никаких сообщений о "белорусской угрозе". Это признавали в ВСУ и погранслужбе Украины. Никаких признаков очередного "нападения" России там не видят. Причины агрессивной риторики Зелинского неясны, пишет украинское издание "Страна".

В Кремле заявление Зеленского назвали попыткой дальнейшего подстрекательства. А президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна не собирается втягиваться в военный конфликт с Украиной и будет делать все, чтобы этого не произошло. Белоруссия может стать участником только в том случае, если против нее будет совершена агрессия. Он сказал, что даже готов встретиться Зеленским в любой точке Белоруссии или Украины, чтобы обсудить все вопросы.