ВСУ попытались атаковать Ярославль во время ночных гуляний хоккейных фанатов

Участок трассы М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы минувшей ночью вновь перекрывали в целях безопасности.

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. Утром движение по трассе было восстановлено. В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, сообщил глава региона.

Евраев отметил, что, несмотря на то, что вся область праздновала победу ХК "Локомотив" в Кубке Гагарина, подразделения министерства обороны и силовые ведомства сработали слаженно.

Угроза атаки БПЛА в области пока сохраняется, добавил губернатор. Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет рейсы.

Накануне вечером ярославский "Локомотив" второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина. Фанаты массово вышли на улицы Ярославля, отмечая победу хоккейной команды. Ночью, около 1.30, в городе начали греметь взрывы, сработали сирены тревоги, был объявлен режим беспилотной опасности.