В Екатеринбурге отправили в СИЗО байкера, толкнувшего мотоцикл ДПС

В Екатеринбурге суд арестовал байкера, обвиняемого в нападении на полицейского из мотопатруля ДПС.

Напомним, инцидент произошел на улице Маршала Жукова в уральской столице в ночь с 19 на 20 мая. Как считает следствие, байкер, управляя личным мотоциклом, умышленно толкнул ногой служебный мотоцикл ДПС. В результате сидевший на нем сотрудник полиции упал и получил травмы.

Байкер был задержан. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет находиться до 19 июля 2026 года.

Постановление пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в течение трех суток в Свердловском областном суде.