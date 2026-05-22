Баскетболисты из Перми попали в аварию под Златоустом

Вблизи Златоуста в аварию попали баскетболисты из Перми, из команды "Бионорд Про". Они возвращались домой из Магнитогорска.

Спортсмены ехали в микроавтобусе Mercedes Benz, которым управлял 51-летний водитель. При неизвестных пока что обстоятельствах машина выехала на "встречку" и столкнулась с грузовой "Газелью".

Водитель микроавтобуса умер на месте. Пострадали трое пассажиров Mercedes Benz, а также водитель и пассажир "Газели", сообщает УМВД по Челябинской области.

Сотрудники областного управления СКР возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан".

О ситуации высказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3х3. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и лёгкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь. Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь", - написал губернатор в своём telegram-канале.