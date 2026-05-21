Уральская авиабаза наращивает силы для борьбы с пожаром на севере Свердловской области

Площадь лесного пожара на севере Свердловской области (Ивдельское лесничество) возросла до 800 га. Уральская авиабаза по поручению губернатора Дениса Паслера усиливает группировку людей и техники для ликвидация возгорания. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

К утру 22 мая на тушение будет направлено 90 человек, 10 единиц техники и второй вертолет Ми-8

"Обращаю внимание, что возгорание действует вдали от населенных пунктов и не представляет угрозы домам и жизни людей. Несмотря на то, что работу специалистов осложняют сильный ветер и сухая погода, мы прикладываем максимум усилий, чтобы ликвидировать лесной пожар. Сейчас на месте работают 66 человек, для локализации пожара задействованы шесть единиц спецтехники и вертолет Ми-8, к утру количество сил нарастет, техника и люди уже выехали на место. Первоочередная задача — опахать пожар по кромке и остановить низовой огонь", — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в лесах Свердловской области за сутки выросла с 10 до 130 га. Еще вчера в регионе действовало два пожара, сегодня один из них был потушен, но площадь другого значительно увеличилась.