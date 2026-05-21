Депутаты ЗСК приняли обращение к федеральным структурам с предложением скорректировать порядок финансирования покупки жилья для детей-сирот

В ходе 82-й сессии ЗСК было принято обращение к зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой и председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, в котором сформулированы предложения по повышению эффективности реализации и защиты жилищных прав детей-сирот.

Председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев сообщил коллегам-депутатам, что за период с 2021 по 2025 гг. жильем были обеспечены более 7 тысяч кубанских детей-сирот. Финансирование этого процесса из краевого бюджета составило более 20 млрд рублей. Десятая часть этих средств была израсходована на обеспечение жильем сирот, которые переехали на Кубань из других регионов, что создает дополнительную нагрузку на казну региона.

Депутат подчеркнул, что федеральное законодательство не определяет правовые механизмы, позволяющие передачу денежных средств из бюджета одного субъекта в другой для покупки жилья переехавшим сиротам. В связи с чем, депутаты ЗСК предлагают установить такую возможность.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал обращение в числе прочих социально-ориентированных инициатив, рассмотренных в ходе сессии ЗСК.

Спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко , комментируя документ, обратил внимание на то, что возможности Краснодарского края, как и любого другого региона, по выполнению перед жителями всех соцобязательств ограничены имеющимися финансовыми ресурсами. Соответственно, актуальность вопроса по полному закрытию потребностей детей-сирот в жилье год от года лишь возрастает.

«Один из наиболее рациональных выходов из сложившейся ситуации, характерной, кстати, не только для Кубани, – внесение изменений в федеральное законодательство, предполагающих установление механизма межбюджетной передачи средств, предназначенных для приобретения квартир детям-сиротам, из одного субъекта в другой. Это будет способствовать более эффективной реализации социальной политики в отношении таких граждан», – сказал Юрий Бурлачко.