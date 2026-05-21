21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Перспективы сохранения лесного разнообразия Кубани рассмотрели на сессии ЗСК

В ходе 82-й сессии ЗСК парламентарии рассмотрели перспективы развития лесного хозяйства на Кубани. Были сформулированы соответствующие рекомендациив  принятом постановлении. Проект документа на рассмотрение ЗСК был внесен комитетом по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.

О ситуации в отрасли депутатам рассказал и.о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин.

Он сообщил, что леса занимают пятую часть территории Краснодарского края. Это 1 млн 675 тысяч гектаров. Потенциальный ежегодный объем заготовки древесины составляет более 909 тысяч кубометров. Задачи по обеспечению баланса между вырубкой лесов и их восстановлением обозначены на федеральном уровне в рамках нацпроекта и закреплены в региональном проекте «Сохранение лесов».

Вопросами выращивания посадочного материала лиственных и хвойных пород для лесовосстановления и лесоразведения занимается краевое управление «Краснодарлес», в питомнике и тепличном хозяйстве которого только в течение последних 2 лет выращено более 1 млн саженцев. Особо важно контролировать недопущения случаев незаконной вырубки деревьев. Так, в прошлом году к административной ответственности было привлечено 459 лиц.

По итогам рассмотрения  депутаты порекомендовали профильному министерству продолжить работу по реализации государственной политики в сфере лесных отношений, основанной на принципах, определенных лесным законодательством, а органам местного самоуправления - усилить контроль за недопущением несанкционированного выжигания сухой растительности (сельскохозяйственных палов) на территории населенных пунктов, примыкающих к землям лесного фонда и проводить мероприятия по противопожарной профилактике.

Председатель ЗСК, завершая рассмотрение обозначенной темы, отметил, что леса Кубани, наряду с побережьем Черного и Азовского  морей, живописными горными хребтами, озерами и другими природными достопримечательностями,  являются еще одним признанным туристским брендом региона.

Он напомнил, что леса края также играют определяющую роль в поддержании климата и качества воздуха, защищают от эрозии почву - главное богатство Краснодарского края, поддерживают биологическое разнообразие юга России.  

«Покрытые лесами территории - источник множества ресурсов, нуждающихся в защите как трудновосполнимые, и представляющих собой особую природную ценность. Региональное законодательство сегодня максимально адаптировано для достижения этих целей, в субъекте ведется серьезная работа по восстановлению вырубленных и погибших насаждений, развитию лесного хозяйства. И выделяемые на это суммы из федерального и краевого бюджетов ежегодно увеличиваются.  Так, если в 2020 году объем ассигнований составлял немногим более 360 миллионов рублей, то в 2025-ом - уже свыше 912 миллионов.  Разумное использование лесов и бережное к ним отношение - вот, пожалуй, два основных принципа, которыми мы должны руководствоваться при осуществлении хозяйственной и рекреационной деятельности в так называемых храмах природы, если мы, конечно, хотим сохранить их для последующих поколений», - подытожил  Юрий Бурлачко.

