Школьникам, пострадавшим от падения балкона в Севастополе, помогут поступить без ЕГЭ

Власти Севастополя освободят от ЕГЭ выпускников школы №13 в Каче, пострадавших от падения балкона в учебном заведении, и помогут поступить в высшие учебные заведения. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Сейчас экзамены сдавать очевидно невозможно, аттестаты ребята получат по среднему балу. А далее надо будет помочь им поступить в те вузы, в которые они планировали поступать, после выздоровления" , - отметил он в эфире канала СТВ.

Накануне балкон-козырек над крыльцом школы в Каче обрушился в тот момент, когда выпускники 11 класса делали на нем групповое фото. К вечеру в реанимации оставались двое детей, нескольких готовили к хирургическим вмешательствам. Ранее Развозжаев сообщил, что одного из пострадавших выпускников отправят на лечение в Москву.

Все ученики школы переведены на дистанционное обучение до конца учебного года. СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работы и халатности должностных лиц.