Александр Плющенко рассказал, что уже получил спортивное гражданство Азербайджана

13-летний сын фигуриста Евгения Плющенко Александр подтвердил свое участие в сборной Азербайджана и рассказал, что уже получил спортивное гражданство страны на пять лет.

"Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты", — передает слова юного фигуриста "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что со следующего сезона фигурист-подросток сможет выступать за Азербайджан на международных соревнованиях, но сначала ему нужно будет получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU).

Александр Плющенко имеет первый спортивный разряд, в крупных российских турнирах не участвует, на место в сборной России по фигурному катанию не претендует. Активно участвует в ледовых шоу своего отца.