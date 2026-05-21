Законопроект о введении штрафов за нарушение перевозок пассажиров и грузов на Кубани прошел первое чтение в ЗСК

На 82-й сессии депутаты Кубанского парламента рассмотрели в первом чтении изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях».

Документ депутатам представил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин.

Он сообщил, что краевой закон приводится в соответствие с нормами федерального законодательства, а также дополняется статьями, предусматривающими административную ответственность за нарушения в сфере пассажирских перевозок.

Так, ответственные юрлица за отсутствие в транспорте безналичной оплаты проезда обязаны будут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, а частные предприниматели – 30 тысяч рублей. Аналогичные санкции будут наложены за непредоставление в региональную или муниципальную систему мониторинга транспортных средств информации, которая позволяет произвести идентификацию транспортного средства.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, отметил, что в Краснодарском крае, где функционирует разветвленная сеть автодорог, вопросы качества и безопасности перевозок приоритетны. Он напомнил, что от состояния техники, профессионализма водителей и соблюдения ими соответствующих правил во многом зависит впечатление гостей региона об уровне транспортного обслуживания . А это, в свою очередь, одна из важнейших составляющих положительного имиджа Кубани.

«Безусловно, любой бизнес, в том числе и в сфере перевозок, основан на получении дохода. Но в то же время необходимо соблюдать оптимальный баланс между извлечением коммерческой выгоды и обеспечением всех необходимых условий для пассажиров. Это то, чем в первую очередь руководствуемся и мы, и федеральный центр при принятии решений по дальнейшему совершенствованию профильного законодательства», – сказал Юрий Бурлачко.