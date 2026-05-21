Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты ЗСК одобрили решение об увеличении количества членов региональной Общественной палаты

Решение об увеличении численного состава было принято сегодня в ходе пленарного заседания ЗСК под председательством Юрия Бурлачко путем внесения соответствующих изменений в закон об Общественной палате Краснодарского края. 

Директор департамента внутренней политики администрации края Виталий Пикула, выступая перед парламентариями, сообщил, что в целях повышения качества экспертной работы теперь законом предусмотрено увеличение численности Общественной палаты на 15 человек – до 60 человек.

Действующая редакция закона также дополняется новой статьей, которая регулирует вопросы материально-технического обеспечения деятельности Общественной наблюдательной комиссии Кубани.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, подводя итоги рассмотрения, напомнил, что формирование состава краевой Общественной палаты начнется уже в ближайшее время. Она будет формироваться в равных долях: Губернатором – в количестве 20 человек, Законодательным Собранием края – в количестве 20 человек, и 20 человек принимаются в состав палаты ее членами, утвержденными Губернатором и ЗСК.

«Общественная палата – один из эффективных инструментов по дальнейшему развитию современного гражданского общества, важное звено в укреплении взаимодействия между госорганами и некоммерческими организациями. В фокусе ее внимания многие ключевые вопросы социально-экономического развития Кубани. Сегодня наши общественники полностью оправдывают оказываемое им доверие. Мы видим это и по результативности работы и, что немаловажно, по ее качеству. Но время не стоит на месте, увеличивается число обращений граждан, нагрузка на экспертов возрастает. Учитывая многогранность работы специалистов, масштаб курируемых ими направлений и специфику каждого из них, решение об увеличении численности членов Общественной палаты в нынешних условиях – вполне логичное и закономерное. Это будет способствовать ее более эффективной деятельности», – считает Юрий Бурлачко. 

