Парня, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, отправят в Москву

Ученика школы №13 в Севастополе, пострадавшего при обрушении балкона в учебном учреждении, отправят на лечение в Москву. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам в эфире телеканала СТВ, ситуация с пострадавшими сейчас тяжелая, но стабильная. 10 подростков было госпитализировано - одна позже сама обратилась к медикам за помощью. Состояние здоровья троих школьников тяжелое, за жизнь одного парня сейчас борются медики.

Накануне балкон-козырек над крыльцом школы в Каче обрушился в тот момент, когда выпускники 11 класса делали на нем групповое фото. К вечеру в реанимации оставались двое детей, нескольких готовили к хирургическим вмешательствам.

Все ученики школы переведены на дистанционное обучение до конца учебного года. СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работы и халатности должностных лиц.

Известно, что в прошлом году в школе был капитальный ремонт. Однако, по словам губернатора, козырек был отремонтирован только косметически и не был рассчитан на использование в качестве балкона.