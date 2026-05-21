Депутаты кубанского парламента утвердили Доклад о состоянии законодательства края в 2025 году

На 82-й сессии депутаты ЗСК утвердили Доклад о состоянии законодательства Краснодарского края в 2025 году.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, в частности, отметил, что доклад подготовлен по результатам мониторинга законодательства Краснодарского края. В подготовке доклада были использованы аналитическая и статистическая информация, представленная комитетами и фракциями ЗСК, исполнительными и иными государственными органами региона.

В докладе содержатся сведения об основных задачах и направлениях законотворческой деятельности, приведены статистические данные о деятельности ЗСК за 2025 год. Отдельный раздел посвящен динамике развития законодательства и включает в себя подразделы, описывающие различные сферы правотворчества.

В докладе содержится информация о том ,что в прошлом году в кубанском парламенте было проведено 22 пленарных заседания, на которых принято 166 законов и 461 постановление. Годовой план нормотворческой деятельности выполнили все комитеты ЗСК.

Значительное количество принятых в 2025 году нормативных правовых актов касалось вопросов поддержания устойчивого роста базовых отраслей экономики края, в том числе по развитию АПК, промышленности, курортно-туристской сферы. Ряд законов был направлен на улучшение инвестклимата в регионе и поддержку малого и среднего предпринимательства. Особое внимание уделялось теме развития местного самоуправления. Также был принят ряд знаковых законов по социальной помощи гражданам, в том числе многодетным семьям и детям-сиротам. В приоритетном порядке рассматривались вопросы, затрагивающие интересы участников СВО. В регионе меры поддержки им предоставляются в соответствии с 16 законами.

Важная составляющая в деятельности Законодательного Собрания – работа по совершенствование федерального законодательства. Постоянными комитетами ЗСК были подготовлены заключения по 1221 проекту поступивших федеральных законов, также кубанским парламентом было направлено 4 законодательные инициативы в Государственную Думу РФ, принято 9 обращений в федеральные органы государственной власти РФ.

Юрий Бурлачко по завершению рассмотрения Доклада, отметил: «Сформированная в субъекте нормативная правовая база позволяет последовательно развивать нашу экономику, укреплять социальный блок, поддерживать наиболее уязвимые категории кубанцев. По сути, деятельность краевого парламента на протяжении вот уже трех десятилетий сводится к одной цели – повысить уровень жизни людей, сохранить и максимально реализовать потенциал региона, инвестировать в человеческий капитал.События последних лет наглядно показали, насколько важна оперативность при принятии законодательных решений, направленных на противодействие многочисленным вызовам в самых разных сферах, на оказание помощи нашим ребятам, отстаивающим интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Реалии нынешнего дня ежедневно находят свое отражение в законотворчестве. Представленный доклад – это еще один пример эффективной совместной работы депутатского корпуса и органов исполнительной власти по совершенствованию правового поля».