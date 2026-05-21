На пленарном заседании ЗСК обсудили перспективы развития рыбоводства на Кубани

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края под председательством спикера Юрия Бурлачко депутаты приняли несколько постановлений. Одно из них касалось развития аквакультуры — важного направления регионального агропромышленного комплекса.

О развитии данной отрасли в последнюю трехлетку, парламентариям рассказал и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Он сообщил, что в сфере рыбоводства Кубани заняты 540 хозяйствующих субъектов, при этом почти 70 процентов из них - КФХ и индивидуальные предприниматели. Прудовый фонд составляет порядка 50 тыс. га.

В рамках мониторинга результатов производственных показателей отраслевых предприятий были обнаружены участки, где рыба не выращивалась и не вылавливалась как минимум в течение двух последних лет, что, в свою очередь, является основанием для досрочного расторжения с хозяйствами договоров пользования такими участками.

При этом, согласно статданным, объем производства товарной рыбы (толстолобика, карпа, сазана, амура и форели) в регионе вырос. В прошлом году он, в частности, составил свыше 9% от всего ее производства по стране и более 35% - по ЮФО.

В ходе рассмотрения вопроса особое внимание депутаты уделили господдержке аквакультуры, производству рыбопосадочного материала и приобретению специализированного оборудования, реализации отраслевых инвестпроектов.

Комментируя принятое постановление, председатель Заксобрания отметил, что в ближайшей перспективе оно станет для профильного министерства своеобразной дорожной картой при решении вопросов по дальнейшему развитию отрасли. Особый акцент руководитель ЗСК сделал на ее финансировании, поскольку существенное увеличение такового, по словам Юрия Бурлачко, как раз и позволяет наращивать объем производства.

«Где мы вкладываем средства, там и получаем отдачу. Сегодня очевидно, что продукция аквакультуры и, в особенности, марикультуры, востребована. И наша ближайшая задача — расширять рынок ее сбыта, в том числе, за пределами региона, а не ограничиваться исключительно локациями производства такой продукции», - подчеркнул председатель краевого парламента.

Напомним, по краевой госпрограмме развития сельского хозяйства в рамках регпроекта «Рыбохозяйственный субкластер» на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий рыбоводным предприятиям в 2024 году из федерального и краевого бюджетов было предоставлено немногим более 34 млн рублей, а в 2025 - уже более 70 млн рублей.

Что касается существующих проблемных вопросов в сфере аквакультуры, то их, по мнению Юрия Бурлачко, можно решить, консолидировав усилия всех заинтересованных в этом сторон - предпринимательского сообщества, законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления.



