21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты ЗСК приняли закон о дополнительной соцподдержке кубанцев

Под председательством Юрия Бурлачко прошла 82-я сессия ЗСК. Участие в ней приняли Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, и.о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин, руководитель территориального управления Минюста РФ Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

(2026)|Фото: пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края

Всего было рассмотрено более 20 вопросов. Первым был принят закон, которым внесли изменения в некоторые краевые законодательные акты, регулирующие вопросы социальной поддержки граждан.

Как сообщил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, изменения подготовлены в рамках выполнения поручения Президента страны и в соответствии с федеральным законодательством в части возможности предоставления многодетным семьям ежемесячного пособия в случае, когда доходы семьи превышают величину прожиточного минимума на душу населения не более, чем на 10 %. Также министерство наделяется полномочиями по принятию порядка оценки эффективности оказания государственной помощи на основании социального контракта.

Законом расширяется и перечень обстоятельств, при которых возможно получение малоимущими семьями, попавшими в чрезвычайную ситуацию, единовременного социального пособия. Пособие будет предоставляться в связи с пожаром, взрывом газа, стихийным бедствием или опасным природным явлением (землетрясение, оползни, ураганы, крупный град и т.д.). Данное изменение позволит пострадавшим гражданам получить помощь независимо от объявления чрезвычайной ситуации. Кроме этого, государственная социальная помощь будет предоставляться в случаях, когда неработающий трудоспособный член семьи осуществляет уход за совместно проживающим инвалидом или престарелым человеком.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что, несмотря на все вызовы, бюджет остается социально ориентированным, и в целом на социальную сферу в нем заложено порядка 390 миллиардов рублей. Поэтому все социальные обязательства перед жителями края будут выполнены. Он подчеркнул, что решение в рамках выполнения поручения Президента страны в отношении многодетных семей чрезвычайно важное и правильное. Таким же социально значимым глава региона назвал и решение о возможности в рамках принятого закона выплачивать пособия в сто тысяч рублей пострадавшим независимо от объявления чрезвычайной ситуации.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что такой вид финансовой помощи для многих кубанцев, воспитывающих детей, служит хорошим подспорьем при ежемесячном планировании основных трат на ребенка.

«Данное решение – дополнительный инструмент по поддержке наших семей, которым на уровне субъекта, напомню, предоставляется 13 различных видов помощи, а также еще один шаг по повышению эффективности реализуемой в Краснодарском крае социальной политики. Связанные с ней вопросы мы недавно обсудили с председателем профильного комитета Государственной Думы Ярославом Евгеньевичем Ниловым. Внимание, уделяемое данной теме коллегами из нижней палаты российского парламента, в очередной раз подтверждает приоритеты, определяющие деятельность федерального центра и, соответственно, – нашего региона», – сказал Юрий Бурлачко.

