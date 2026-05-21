В Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента Прикамья.

Ранее в регионе уже действовал запрет на розничную продажу никотинсодержащей продукции. Однако, как пояснил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта оставалось в "серой зоне".

Принятым законом запрет распространен также на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, включая электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составных частей и элементов.

"Инициатива призвана защитить здоровье жителей региона, а особенно подрастающего поколения. Региональные власти стараются всячески ограничить продажу вредной для здоровья продукции, заполнить правовые пробелы в этой сфере", — отметил Сухих.

За нарушение нового запрета предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью 2026 года.