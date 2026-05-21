Суд Казахстана разрешил "Нафтогазу" взыскать с "Газпрома" $1,4 млрд

Суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с российского "Газпрома" $1,4 млрд в пользу украинской компании "Нафтогаз" по решению международного арбитража. информация опубликована на сайте суда Международного финансового центра "Астана".

"Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.

В марте группа "Нафтогаз" окончательно выиграла у "Газпрома" суд на $1,4 млрд. Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российской компании и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года.

Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 года об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.