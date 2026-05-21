В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют движение по улице Шейнкмана

Специалисты ООО Специализированный застройщик "Паркинг на Радищева" на 1,5 месяца закроют движение транспорта по улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок. С 1 июля до 15 августа там будут проводить работы по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейнкмана.

На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Малышева – Сакко и Ванцетти – Радищева – Московской. На маршруты общественного транспорта работы не повлияют.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, с чем поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.