Прокуратура обжаловала приговор беглецам из СИЗО-1 Екатеринбурга

В Екатеринбурге обжалован приговор Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, которые прошлой осенью смогли сбежать из СИЗО-1. Апелляцию подала прокуратура.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября 2025 года. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан Корюков*.

Обоим вменили две статьи Уголовного кодекса – "Побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору" и "Кража имущества с незаконным проникновением в жилище". Дело беглецов рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В начале мая состоялось оглашение приговора.

Александру Черепанову* было назначено 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Иван Корюков* получил 7,5 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Первые 4 года им предстоит провести в тюрьме, а остаток срока – в колонии строгого режима.

Как сообщается в электронной картотеке райсуда, сегодня, 21 мая, на приговор поступила первая апелляция. Примечательно, что ее подали не сами осужденные или их адвокаты, а прокурор. Дата рассмотрения будет назначена позднее.

Стоит отметить, что Верх-Исетский райсуд должен рассмотреть уголовное дело руководителей СИЗО №1. Их обвиняют по статье УК РФ "Халатность" из-за побега Черепанова* и Корюкова*. Согласно информации все из той же картотеки, дело было передано судье еще в конце апреля. Однако дата предварительного заседания не назначена до сих пор.

*внесен в список террористов и экстремистов