Метеоритные кратеры могли стать "колыбелью" жизни на Земле и Марсе

Исследователи из института KIGAM обнаружили в метеоритном кратере Хапчхон ископаемые строматолиты. Как сообщают известия со ссылкой на Science X, падения астероидов создавали горячие озера, которые стали идеальной средой для цианобактерий. Эти микроорганизмы в процессе фотосинтеза наполняли атмосферу Земли кислородом. Доктор Им Джэсу отметил, что ученые впервые получили четкое подтверждение жизни в таких «космических» водоемах. Анализ образцов выявил в них частицы внеземного вещества и камни, измененные мощным жаром.

Это открытие помогает лучше понять природу "Великого кислородного выветривания" и дает надежду найти жизнь на Марсе, поверхность которого усеяна похожими кратерами. Изучение Хапчхона доказывает, что глобальные катастрофы парадоксальным образом помогали эволюции.

Параллельно журнал Science Daily сообщил о другой находке: в Африке обнаружили каменные орудия возрастом 150 тысяч лет. Это доказывает, что древние люди освоили густые тропические леса гораздо раньше, чем считали ученые, опровергая теорию об их жизни исключительно в саваннах.

Ранее морские биологи открыли на Большом Барьерном рифе новый вид рыб - ярко-оранжевую рыбу-призрак, которую назвали в честь персонажа "Улицы Сезам" мистера Снаффлапагуса. Ученые годами принимали ее за уже известного сородича из-за мастерской маскировки под кораллы, однако анализ ДНК и 3D-моделирование скелета подтвердили уникальность вида.