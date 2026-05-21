Конкуренция на российском авторынке не снижается, ассортимент расширяется - Мантуров

На российском авторынке не наблюдается снижения конкуренции, наоборот, расширяется ассортимент, в первую очередь – за счет китайских брендов, заявил вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

Он сообщил, что и импорт, и локализация производства китайских машин растет.

"Поэтому о снижении конкуренции речи точно не идет", - цитирует Мантурова ТАСС.

Мантуров считает, что китайские компании ориентируются на сегменты с высоким потенциалом роста и быстрой окупаемостью, когда решаются на локализацию производства. Например, это электромобили и гибриды.