МИД Белоруссии заявил протест Вильнюсу из-за украинского дрона

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы из-за нарушения госграницы республики украинским беспилотником.

"Ему был заявлен протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы", - заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков. Он уточнил, что речь об украинском БПЛА "Чайка". Слова дипломата приводит пресс-служба ведомства.

Накануне в восточных районах Литвы, граничащих с Белоруссией и Латвией, была объявлена воздушная тревога. Минобороны страны призвало граждан направиться в укрытие и ожидать отбоя тревоги. Было закрыто воздушное пространство в районе Вильнюса, аэропорт столицы Литвы приостановил работу. Сообщалось, что руководство Литвы перешло в специальные укрытия из-за воздушной угрозы.