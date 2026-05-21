21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Reuters / Yves Herman

В Нидерландах арестовали археолога, похитившего останки Д'Артаньяна

В Нидерландах арестовали местного археолога Вима Дейкмана, который, предположительно, мог сокрыть часть останков французского мушкетера Д'Артаньяна, могилу которого в марте обнаружили немецкие ученые недалеко от церкви в голландском городе Маастрихт.

Известно, что Дейкман получил от своих коллег, совершивших открытие, часть кости руки и два зуба легендарного мушкетера. Предполагалось, что он передаст останки городскому совету Маастрихта, но он так этого и не сделал. Дейкман в свое оправдание сообщил, что городские власти попросили его отправить останки по почте, и ученый счел это слишком рискованным решением.

Останки человека, известного как Шарль де Батс де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян, были найдены после того, как в небольшой церкви в Маастрихте в феврале этого года обвалился пол. Под полом обнаружились скелет, остатки мушкетной пули на уровне груди и французская монета XVII века. Захоронение не было обозначено ни на каких планах из церковного архива.

Д'Артаньян, командующий элитным корпусом гвардии короля Людовика XIV, погиб в бою в 1673 году во время французской осады Маастрихта, вероятно, от ранения в грудь, нанесенного мушкетной пулей.

Эта находка также может подтвердить теорию, выдвинутую французским историком Одилем Бордазом в 2008 году, о том, что Д'Артаньян мог быть похоронен "быстро, как это было принято во время войны", в церкви, расположенной рядом с французским военным лагерем в Вольдере.

ДНК, взятая из зубов скелета, в настоящее время сравнивается с ДНК потомка семьи Де Бац. Пока нет информации о результатах экспертизы.

Теги: раскопки, археология, останки


