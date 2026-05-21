На мотофестивале "Движение" в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге на время проведения фестиваля мотокультуры "Движение" запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Продажа будет запрещена с 5 по 7 июня с 08.00 до 23.00 в границах улиц Бориса Ельцина – 8 Марта – проспекта Ленина – улиц Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

Ранее организаторы презентовали полную программу третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта "Движение". Главные события пройдут центре Екатеринбурга и в Музейном комплексе (Верхняя Пышма).