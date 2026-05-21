Семь человек пострадали сегодня в ДТП на федеральной трассе под Заводоуковском

Семь человек пострадали сегодня утром в ДТП на федеральной трассе под Заводоуковском "Лада" и "Хонда"-минивэн столкнулись на 120-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона

По предварительным данным, 26-летний водитель "Лады", выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество второму автомобилю. Ранения получили водитель и пассажир "Лады", жители села Новая Заимка, а также 48-летний водитель и четверо пассажиров "Хонды", две женщины и двое мужчин. Предварительно, водитель на "Хонде" осуществлял перевозку пассажиров из Тюмени в село Казанское.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Бригада СМП на месте оказала помощь восьми пострадавшим.

"Шесть пациентов доставлены в приемное отделение Областной больницы №12 (г. Заводоуковск): четыре пациента в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, два - госпитализированы в профильные отделения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: средней степени тяжести и тяжелое", - уточнили в департаменте здравоохранения Тюменской области.