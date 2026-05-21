Горелкин: Человечество может остаться без верифицированных знаний

Есть мнение, что через десять лет человечество окажется в искусственной реальности, где вся информация будет сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ) и будет невозможно проверить, какая информация достоверная. Об этом говорит первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Он упоминает проблему, что нейросети генерируют тексты с ошибками в огромных количествах даже на основе верифицированных данных (так называемые галлюцинации нейросетей). Поэтому следующее поколение нейросетей будет вообще обучаться на ошибочных текстах, которых будет многократно больше, чем подлинных. Это фактически похоронит под собой результаты научной деятельности всего человечества: исчезнет сама возможность верификации знаний, тем более когда люди поглупеют.

Горелкин поддерживает идею национального ИИ-верификатора, которая будет учитывать национальное законодательство и культурные особенности. Подобное предлагалось в одной из версий правительственного законопроекта о регулировании ИИ. Но опасности все равно остаются. Главная опасность состоит в том, что люди перестают думать и критически оценивать информацию.

Депутат считает, что в школе надо изучать ИИ, и чем раньше, тем лучше, "чтобы наши дети воспринимали эту технологию не как "волшебный черный ящик", а понимали принципы ее работы".

