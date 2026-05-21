"Уральские авиалинии" увеличили полеты из Екатеринбурга в Пекин до восьми в неделю

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, это сделано в связи с высоким спросом на путешествия в Поднебесную. Частота полетов из уральской столицы в КНР будет увеличена на период с 6 июня по 25 октября 2026 года.

Из Екатеринбурга в Пекин рейсы будут выполняться:

по понедельникам – два раза в день;

по средам – один раз в день;

по четвергам – два раза в день;

по субботам – три раза в день.

Из Пекина в Екатеринбург полеты будут выполняться ежедневно, а в воскресенье – два раза в день. Кроме того, авиакомпания связывает Екатеринбург и Харбин прямыми рейсами дважды в неделю.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о продлении безвизового режима между Россией и Китаем до 31 декабря 2027 года.