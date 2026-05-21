В Копейске ребёнок выпал из окна квартиры и погиб

В Копейске умер ребёнок. Это случилось после того, как он выпал из окна квартиры, где жил.

Трагедия случилась вечером 19 мая. По версии следствия, годовалый мальчик, находясь в квартире дома по проспекту Коммунистический, забрался на диван. Потом он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.

После произошедшего мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где умер. Известно, что в момент падения ребёнка его мать была в другой комнате. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" сообщает управление СКР по Челябинской области.