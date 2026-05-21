Нефтепродукты с Туапсинского НПЗ достигли южного берега Крыма

Нефтепродукты с Туапсинского НПЗ, оказавшиеся в Черном море после атак беспилотников, достигли южного берега Крыма. Волонтеры, МЧС и местные жители стараются оперативно убирать сгустки, которые прибивает к берегам курортов.

Нефтепродукты обнаружены в Алуште, Гурзуфе, Ялте, Форосе, в бухте Ласпи, больше всего – у берегов Севастополя, например, в районе мыса Фиолент, пишет Mash.

Загрязненную гальку стараются вывозить, ставят защитные сети. Экологи говорят, что прибивать пятна будет и летом.

Накануне на координационном совещании МЧС в Туапсе начальник спасательного главка по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены, сформирован заградительный земляной вал. Также, по словам Клушина, сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе. Он укреплен волнорезом из бетонных блоков.

Продолжается сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Черного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения. На постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.

Напомним, 28 апреля произошла очередная атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. 29 апреля оперштаб Кубани со ссылкой на проведенные замеры специалистами Роспотребнадзора сообщил, что в районе Туапсе вновь превышена концентрация бензола в воздухе. Уточнялось, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося 20 апреля из-за атаки беспилотников. Утром 30 апреля пожар на НПЗ был полностью потушен.