Работы в парке 50-летия ВЛКСМ хотят завершить ко Дню города

Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ планируют завершить ко Дню города, а именно - к 1 августа. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

В апреле стало известно, что в Екатеринбурге собираются перенести празднование Дня города с третьей на первую субботу августа. Письмо с инициативой в комиссию гордумы по местному самоуправлению направил мэр Алексей Орлов. Сообщалось, что причиной стали многочисленные обращения от горожан и погодные условия.

Также в думе Екатеринбурга объяснили, почему вообще возникла идея с переносом Дня города. Там сослались на проведенное историческое исследование.

Ранее Алексей Орлов рассказал о ходе работ в парке имени 50-летия ВЛКСМ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В парке появятся 2 зоны тихого отдыха, спортивные площадки для игр в теннис и баскетбол, пространство для воркаута, территория для выгула собак, пять детских зон для ребят разных возрастов и многое другое.