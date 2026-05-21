Внучка бывшего мэра Самары признала вину в его убийстве

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме.

При этом вину по ряду других вменяемых ей статей она признала "частично", по некоторым не признала вовсе. Как передает РИА Новости, так, Тархова отказалась признать вину в надругательстве над телами и частично призналась в мошенничестве и краже.

Как сообщил в суде прокурор, Тархова и его супругу убили, добавляя капсулы с отравляющим веществом в таблетницу с ежедневно принимаемыми лекарствами.

Напомним, в совершении преступления обвиняются внучка погибших — 31-летняя Екатерина Тархова и 79-летняя Таисия Киселева. Первой инкриминируют убийство, надругательство над телами, мошенничество, кражу, умышленное уничтожение имущества, похищение или повреждение документов, а также их подделку, второй – только кражу. Еще два частника организованной группы находятся в международном розыске.

31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили экс-мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана, а позже дала признательные показания.

Позже СК предъявил обвинение 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. Они скрываются за рубежом. По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями совершить убийство, а ее племянник и внучка потерпевших отравили пару, расчленили тела и заморозили их азотом. Позже останки тел раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Затем обвиняемые похитили имущество погибших. Кроме того, использовав поддельные документы, они похитили с банковских счетов убитого средства, начисляемые в качестве дивидендов, и продали автомобиль погибшей при содействии Киселевой. Общая стоимость похищенного и уничтоженного превысила 3 миллиона рублей.