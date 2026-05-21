Дума Астраханской области рассмотрела вопросы исполнения бюджета и реализации социальных гарантий

Сегодня под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова состоялось заседание Думы Астраханской области. Депутаты рассмотрели 19 вопросов. В их числе – внесение изменений в региональное законодательство, расширение перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и на дому. Также парламентарии рассмотрели отчеты об исполнении бюджета Астраханской области и бюджета территориального фонда ОМС за первый квартал 2026 года.

Совершенствование законодательства по вопросу профилактики семейного неблагополучия, сокращения социального и вторичного сиротства, развития семьесберегающих технологий

Депутатским корпусом принят Закон "О внесении изменений в статьи 6.1 и 7.1 Закона Астраханской области "Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области Денисом Афанасьевым.

Согласно принятому документу расширена категория граждан, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, родителями (или иными законными представителями) несовершеннолетних детей, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в связи с нахождением семьи в социально опасном положении или на социальном сопровождении, либо лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, но выразили согласие на восстановление в родительских правах или отмену ограничения (за исключением случаев, когда дети уже усыновлены и усыновление не отменено).

Уточнен бюджет фонда ОМС Астраханской области

Внесены изменения в Закон Астраханской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", согласно которому доходы на 2026 год уменьшены на 15,4 млн рублей, расходы увеличены на 613,8 млн рублей.

С учетом внесенных изменений основные параметры бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области составляют:

- доходы – 21 238,6 млн рублей;

- расходы – 21 867,8 млн рублей

- дефицит – 629, 2 млн рублей.

Стоимость территориальной программы ОМС на 2026 год увеличена на 445,5 тыс. рублей и составляет 20 756,9 млн рублей.

Подушевой норматив на одного застрахованного по ОМС лица равен 22 782,6 рубля.

Внесены изменения в Закон Астраханской области "Об административных правонарушениях"

По инициативе председателя комитета Думы по инфраструктурному развитию и строительству Александра Клыканова в двух чтениях приняты изменения в областной закон об административных правонарушениях.

На основании постановления Службы ветеринарии Астраханской области "Об организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" установлены требования для владельцев пунктов временного содержания животных и приютов, которые обязаны в течение пяти рабочих дней направлять акт о передаче собак прежнему владельцу в региональную Службу ветеринарии. Кроме того, сведения необходимо предоставлять в администрации муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Астраханской области.

Также постановлением запрещается прикармливать бездомных животных и организовывать места для их кормления, где могут оставляться пищевые продукты. Такие места определены каждым муниципальным образованием, куда запрещен возврат животных без владельцев.

Внесенными изменениями установлена административная ответственность за данные правонарушения, которая распространена на граждан, должностных и юридических лиц.

Так, за ненаправление владельцами пунктов временного содержания животных и приютов для животных актов о передаче животного прежнему владельцу в администрации муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Астраханской области влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Нарушение запрета на прикорм (кормление) животных без владельцев, организацию мест для прикорма (кормления) животных без владельцев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Рассмотрен отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2026 года

В отчётном периоде доходы исполнены в сумме 15 429,9 млн рублей, или 19,4% к годовым назначениям и 103,4% к соответствующему периоду прошлого года. Расходы составили 17 180,7 млн рублей, или 20,0% к годовым назначениям и 104,7% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит сложился в размере 1 750,8 млн рублей.

Объем налоговых и неналоговых поступлений в первом квартале этого года равен 11870,6 млн рублей, или 19,4% к годовым назначениям.

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 3 559,3 млн рублей или 19,7% к годовым назначениям.

В ходе исполнения бюджета Астраханской области сохранена его социальная направленность. Удельный вес расходов на социальную сферу составил 72,5% или 12 460,6 млн рублей. Так, на выплату заработной платы в первом квартале направлено 3 571,09 млн рублей.

Бюджет Астраханской области исполняется на основе 25 государственных программ Астраханской области, содержащих долгосрочные цели и приоритеты государственной политики во всех отраслях экономики региона, и непрограммных направлений деятельности.

Рассмотрен отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области за первый квартал текущего года

Доходы территориального фонда ОМС за отчетный период составили 9 876,5 млн рублей, или 49,9 % к годовым назначениям. Общий объем расходов территориального фонда за первое полугодие 2025 года составил 9 009,3 млн рублей, или 44,8 % к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года расходы бюджета увеличились на 1 404,2 млн рублей.

Основным направлением использования средств фонда является финансовое обеспечение территориальной программы ОМС. Бюджет территориального фонда по итогам первого полугодия 2025 года исполнен с профицитом в объеме 867,2 млн рублей.

Внесены изменения в закон о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения

По предложению первого заместителя председателя комитета Думы по бюджету и налогам Александра Ходаева во втором чтении приняты изменения в Закон Астраханской области "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области", которым вводится возможность применения патентной системы налогообложения для услуг банковских платежных агентов (субагентов) по операциям с наличными средствами физических лиц в сельских магазинах.

Это позволит покупателям получать денежные средства с их банковского счета при покупке товаров, а также зачислять деньги на счет. Согласно принятому документу, работать по патенту сможет только малый бизнес, который занимается розничной торговлей и работает в стационарном магазине в сельской местности. Документ призван повысить уровень финансовой доступности в сельских населенных пунктах.

Поддержано обращение Думы Астраханской области в Правительство Российской Федерации о необходимости внесения изменений в Правила охраны поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Правительства РФ

На пленарном заседании принято обращение в Правительство Российской Федерации о внесении изменений в федеральное постановление "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов". Предложение внесено первым вице-спикером регионального парламента Виталием Гутманом.

Астраханская область, сталкиваясь с истощением водных объектов, особенно в зоне западных подстепных ильменей, нуждается в закачке воды из других источников для их сохранения и рационального использования. Однако действующий федеральный перечень мероприятий по охране водоемов, на которые выделяются субвенции, не предусматривает такое направление, как пополнение истощенных водоемов за счет внешних ресурсов.

Астраханская область является дотационным регионом, и направление собственных средств на осуществление переданных полномочий оказывает определенную дополнительную нагрузку на региональный бюджет. Включение мероприятий по закачке воды в водные объекты в состав мероприятий по охране водных объектов позволит повысить эффективность средств субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений направленных на предотвращение истощений вод, в том числе путем закачки воды.

Депутатский корпус поддержал инициативу, и обращение направлено в Правительство Российской Федерации.

На заседании Думы рассмотрены результаты парламентского контроля за исполнением положений Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области"

Депутаты рассмотрели результаты парламентского контроля за исполнением положений Закона Астраханской области "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" в части предоставления семьям, имеющим детей-инвалидов, и нуждающимся в лечении гражданам компенсации расходов на оплату проезда в организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь и имеющую лицензию на медицинскую деятельность, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и консультации.

В связи с многочисленными обращениями граждан 25 августа 2022 года Думой Астраханской области приняты изменения в региональном законодательстве о мерах социальной поддержки, которые позволили семьям с детьми-инвалидами и нуждающимся в лечении жителям получать компенсации за проезд к месту лечения в научных центрах и клиниках. Авторами инициативы выступили Председатель областной Думы Игорь Мартынов, первый вице - спикер Виталий Гутман и председатель комитета по социальной политике Инна Ирдеева.

При проведении мониторинга предоставления семьям, имеющим детей-инвалидов, Компенсации расходов на оплату проезда за 2021–2025 годы комитетом установлено, что с 2023 года увеличилось количество заявителей в среднем на 40 % по отношению к 2022 году.

Кроме того, с 2023 года отмечается положительная динамика по расширению перечня организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь и имеющих лицензию на медицинскую деятельность, в которых детьми-инвалидами, проживающими в Астраханской области, получены специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь и консультации.

По результатам парламентского контроля депутатами рекомендовано Правительству региона рассмотреть возможность расширения меры поддержки на граждан с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в дорогостоящих диагностических исследованиях (ПЭТ/КТ).

На заседании регионального парламента рассмотрены и назначены кандидатуры на должности мировых судей

Решением депутатского корпуса на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка № 3 Трусовского района города Астрахани назначена Залина Русланова, которая имеет стаж работы по юридической специальности более 11 лет. Кроме того, на должность мирового судьи судебного участка № 1 Володарского района Астраханской области на трехлетний срок полномочий назначен Санчир Цебеков, который имеет стаж работы по юридической специальности более 11 лет.

Также в ходе пленарного заседания состоялась церемония награждения депутатов областного парламента и сотрудников аппарата Думы. Награды вручил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

За личные заслуги в парламентском строительстве, результативном участии в нормотворчестве Почетным знаком Думы Астраханской области "За развитие парламентаризма и гражданского общества" награждена заместитель начальника управления – начальник отдела правовой экспертизы социального и гражданского законодательства государственно-правового управления Думы Астраханской области Мильгизина Татьяна Александровна.

За активную и плодотворную деятельность в Южно-Российской Парламентской Ассоциации, укрепление межпарламентских связей и существенный вклад в организацию деятельности Ассоциации Почетными грамотами ЮРПА награждены:

- Феньков Яков Александрович - председатель комитета Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике;

- Завадина Ольга Александровна - заместитель начальника государственно-правового управления Думы Астраханской области;

- Поспелов Сергей Евгеньевич - начальник отдела информационных ресурсов и копировально-множительных работ управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области;

- Шпыркова Юлия Александровна - заведующая сектором межпарламентского взаимодействия организационного отдела организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;

- Югринов Алексей Васильевич - первый заместитель начальника управления по по обеспечению деятельности комитетов Думы Астраханской области.