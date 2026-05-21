Принятый парламентариями Астраханской области закон позволит упростить порядок получения земельных участков в регионе

Сегодня, 21 мая, в Астрахани прошло заседании регионального парламента под председательством спикера Игоря Мартынова.

Депутаты приняли Закон, который направлен на повышение качества предоставления социальной поддержки граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков, в том числе участников СВО.

Эта инициатива была выдвинута временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области Денисом Афанасьевым.

Разработка проекта закона проводилась согласно рекомендациям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документ призван усовершенствовать электронный формат предоставления государственных услуг, а также внедрить механизмы межведомственного электронного взаимодействия.

Согласно закона, граждане, имеющие право на получение земельных участков бесплатно, смогут подавать заявления и необходимые документы не только через уполномоченный орган местного самоуправления, но и через многофункциональные центры (МФЦ), а также в электронной форме через портал Госуслуг. Это позволит воспользоваться услугой максимально удобно для граждан.

При этом, если будут выявлены нарушений при подаче документов в электронной форме, через МФЦ или по почте, уполномоченный орган местного самоуправления будет обязан уведомить гражданина об отказе в рассмотрении заявления в течение 2 рабочих дней. Уведомление будет направляться тем же способом, которым было подано заявление, либо тем, который укажет сам гражданин.

Принятый астраханскими парламентариями закон формирует возможность сделать процедуру получения земельных участков для льготных категорий граждан максимально прозрачной, быстрой и удобной, используя современные цифровые технологии и расширяя доступность услуг через МФЦ. В целом все это позволит повысить эффективность предоставления мер социальной поддержки.