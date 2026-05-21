Российские магазины столкнулись с мощнейшим кризисом за последние 20 лет

21 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские магазины столкнулись с мощнейшим кризисом за последние 20 лет

Российский ритейл переживает самый тяжелый период с начала двухтысячных годов. Исследование "Известий" показало, что экономические показатели отрасли упали до отметки -24 - это абсолютный антирекорд за все время наблюдений Росстата. Покупатели стали реже заходить в магазины и осторожнее тратить деньги, поэтому обычные скидки больше не помогают сетям поддерживать продажи. В итоге бизнес массово сокращает расходы: компании закрывают невыгодные филиалы, увольняют персонал и повышают наценки на товары, которые не входят в список социально значимых.

Крупные игроки рынка подтверждают негативный тренд. Например, у X5 выручка растет в два раза медленнее, чем год назад, а "Лента" сообщает о падении прибыли из-за больших трат на интеграцию новых активов. Чтобы покрыть расходы, ритейлеры подняли среднюю наценку на товары до 28% - это исторический максимум. При этом торговые сети "Магнит", "Ашан" и "Дикси" по-прежнему удерживают минимальные наценки в 5-10% на базовые продукты под присмотром ФАС. Ситуацию осложняют маркетплейсы, которые активно забирают клиентов у обычных магазинов. К 2030 году доля онлайн-продаж может вырасти до 35%.

Тяжелее всего пришлось продавцам одежды и косметики. Бренд O’STIN уже закрыл 62 магазина, Gloria Jeans ликвидировала более 100 точек, а сеть "Лэтуаль" планирует закрыть еще 150 объектов в текущем году. Эксперты Совкомбанка отмечают, что на бизнес давят дорогая логистика, высокие ставки по кредитам и рост налогов.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2026 году рынок вырастет всего на 0,8%. Сейчас россияне тратят на еду почти 40% своих доходов, что является рекордом за 18 лет. Аналитики уверены: этот год станет для торговли еще более сложным испытанием, чем предыдущий.

Кстати, в начале 2026 года интерес россиян к списанию долгов заметно снизился: темпы роста числа банкротств замедлились до 13,7%, а в сегменте МФЦ - до 5%. Вместо полной ликвидации имущества граждане стали в 2,4 раза чаще выбирать реструктуризацию, при этом основными должниками остаются люди среднего возраста, а доля молодежи в процедурах начала расти. 

Теги: магазин, кризис, цены


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети