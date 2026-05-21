Российские магазины столкнулись с мощнейшим кризисом за последние 20 лет

Российский ритейл переживает самый тяжелый период с начала двухтысячных годов. Исследование "Известий" показало, что экономические показатели отрасли упали до отметки -24 - это абсолютный антирекорд за все время наблюдений Росстата. Покупатели стали реже заходить в магазины и осторожнее тратить деньги, поэтому обычные скидки больше не помогают сетям поддерживать продажи. В итоге бизнес массово сокращает расходы: компании закрывают невыгодные филиалы, увольняют персонал и повышают наценки на товары, которые не входят в список социально значимых.

Крупные игроки рынка подтверждают негативный тренд. Например, у X5 выручка растет в два раза медленнее, чем год назад, а "Лента" сообщает о падении прибыли из-за больших трат на интеграцию новых активов. Чтобы покрыть расходы, ритейлеры подняли среднюю наценку на товары до 28% - это исторический максимум. При этом торговые сети "Магнит", "Ашан" и "Дикси" по-прежнему удерживают минимальные наценки в 5-10% на базовые продукты под присмотром ФАС. Ситуацию осложняют маркетплейсы, которые активно забирают клиентов у обычных магазинов. К 2030 году доля онлайн-продаж может вырасти до 35%.

Тяжелее всего пришлось продавцам одежды и косметики. Бренд O’STIN уже закрыл 62 магазина, Gloria Jeans ликвидировала более 100 точек, а сеть "Лэтуаль" планирует закрыть еще 150 объектов в текущем году. Эксперты Совкомбанка отмечают, что на бизнес давят дорогая логистика, высокие ставки по кредитам и рост налогов.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2026 году рынок вырастет всего на 0,8%. Сейчас россияне тратят на еду почти 40% своих доходов, что является рекордом за 18 лет. Аналитики уверены: этот год станет для торговли еще более сложным испытанием, чем предыдущий.

Кстати, в начале 2026 года интерес россиян к списанию долгов заметно снизился: темпы роста числа банкротств замедлились до 13,7%, а в сегменте МФЦ - до 5%. Вместо полной ликвидации имущества граждане стали в 2,4 раза чаще выбирать реструктуризацию, при этом основными должниками остаются люди среднего возраста, а доля молодежи в процедурах начала расти.