"Иллюзия повышения успеваемости". Учительница заявила, что ИИ лишает детей навыков мышления

Массовое использование ИИ школьниками вызывает тревогу: ученики переписывают ответы нейросетей, стремительно теряя навыки мышления. Об этом пишет учительница из Москвы Ольга Климахина.

Она опирается на данные статистики, которые показывают, что большинство школьников уже подсело на ИИ. Но это ведет только к умственной деградации, считает педагог.

"Если мы сейчас не нажмем на паузу и не попытаемся переосмыслить это бездумное и неподконтрольное внедрение ИИ в образование, завтрашний день представить страшно", — пишет Климахина.

Она приводит мнение эксперта по информационной безопасности Натальи Касперской, которая говорит, что есть все шансы вырастить "поколение абсолютных идиотов". Уже через несколько лет может быть поздно. Правда, ранее были опасения, что калькулятор убьет математическое мышление. Этого не произошло. Но он занял свою узкую нишу. С ИИ задача та же — найти его узкую нишу. Пока же этого нет, а ИИ все больше становится "умственным костылем".

Огромная проблема — нехватка учителей.

"Пока нашей стране отчаянно не хватает педагогов, нейросети будут оставаться для многих детей и родителей самым доступным "репетитором", а для школьной администрации — дешевой иллюзией повышения успеваемости", — заключает педагог.