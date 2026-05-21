Песков заявил о достигнутом прогрессе по проекту "Сила Сибири - 2"

Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по газопроводу "Сила Сибири-2", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена", - цитирует его РИА Новости.

Песков при этом добавил, что "прогресс нужно и можно констатировать", стороны достигли понимания по многим ключевым деталям проекта.

Накануне в Кремле подтвердили, что очередной визит Владимира Путина в Пекин не привел к подвижкам в реализации проекта "Сила Сибири-2".

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина на тему второй ветки газопровода велись неоднократно, но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объему софинансирования сторон в строительстве.