Мерц предложил Украине стать "ассоциированным членом" ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса, пока она не вступит в ЕС по-настощему. Как пишет Der Spiegel, это предложение он изложил в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

Украина требует принять ее ускоренно и полноценно, то есть с полным набором прав. Против этого большинство стран Европы, которые исключают любой вариант ускоренного вступления и настаивают на стандартной процедуре. Мерц же считает, что Украине нужно соглашаться. Это даст ей возможность присутствовать на заседаниях Совета ЕС, Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Также будет поэтапное включение в бюджет ЕС и другие возможности. Если же Украина будет откатываться назад в переговорном процессе, то есть не выполнять предписаний, то ее статус будут понижать. Эту схему можно применить к Молдавии и странам Западных Балкан, считает канцлер.

Послание направлено в преддверии саммита "ЕС — Западные Балканы", который пройдет в Черногории в июне. На нем будет подниматься в том числе вопрос расширения ЕС, хотя все понимают, что это далекая перспектива.

Руководство ЕС охладело к Украине из-за навязчивости Киева. И украинцам все высказали на недавнем кипрском саммите ЕС. Реальный срок вступления в ЕС - от 10 лет и более. И Зеленскому придется принять это, писала Financial Times.