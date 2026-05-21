Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Челябинская область
Фото: Холдинг СТМ

Инвестиционный этап концессионного проекта модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска успешно завершен

Стало известно, что компания «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» завершила инвестиционную стадию проекта по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры столицы Южного Урала. Объекты, которые были предусмотрены концессионным соглашением с правительством Челябинской области, построены и введены в эксплуатацию.

Всего в ходе реализации инвестиционного этапа созданы 2 троллейбусных депо, модернизированная контактная сеть и энергетическая инфраструктура. Также полностью модернизирован троллейбусный парк. В Челябинске появилась партия из 168 современных низкопольных троллейбусов «Синара-6254».

Общественный транспорт в Челябинске(2024)|Фото: Накануне.RU

«Этот проект стал важнейшим этапом в развитии транспортной инфраструктуры в Челябинске. Мы не просто модернизировали троллейбусную сеть, но и задали новые стандарты для всей отрасли городского электротранспорта в России. Сегодня Челябинск располагает двумя современными депо полного цикла, обновленной контактной сетью, энергоэффективными подстанциями с удаленным управлением и самым современным парком троллейбусов "Синара". Этот результат стал возможен благодаря системной работе регионального правительства, поддержке федерального центра и надежному партнерству с компанией-концессионером. Уверен, что новый этап эксплуатации позволит вывести пассажирские перевозки в Челябинске на принципиально иной уровень – более комфортный, безопасный и экологичный», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 16 млрд рублей, в том числе 14, 37 млрд рублей - инвестиции в объект концессии. Это финансирование от ДОМ.РФ, бюджетные средства и собственные инвестиции концессионера.

«ДОМ.РФ обеспечил финансирование для модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска с помощью механизма инфраструктурных облигаций и кредита от Банка ДОМ.РФ. Суммарный объем финансирования составил более 10 миллиардов рублей. Будучи крупным хабом по развитию социальной инфраструктуры в стране, мы помогаем регионам реализовать капиталоёмкие инициативы, в том числе направленные на создание транспортного комплекса», – заявил управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Важно отметить, что в дополнение к концессионному соглашению Группа Синара инвестировала 1,84 млрд руб. в разработку инновационной модели троллейбуса для региона и создание в Челябинске собственного производства троллейбусов и электробусов.

Троллейбусное депо в Челябинске(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Завершение инвестиционной стадии подтверждает выполнение обязательств концессионной компании по созданию объекта в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и условиями соглашения. Мы не просто обновили объекты, но и внедрили решения, которые задают новые стандарты для отрасли, – это и дистанционное управление троллейбусным движением и энергетикой из единого центра, и экологичные автоматизированные моечные комплексы, и ремонтные зоны депо с возможностью в онлайн-режиме проводить мониторинг подвижного состава по фактической работе на линии. Завершение инвестиционной фазы открывает этап полноценной эксплуатации этой системы», – прокомментировал вице-президент Группы Синара Виталий Вотолевский.

В рамках реализации инвестиционного этапа самый большой объем работ проведен на площадках троллейбусных депо. Так, депо №1 на ул. Артиллерийской введено в эксплуатацию в 2024 году. В 2025 году завершена модернизация депо №2 вместимостью не менее 150 транспортных средств на площади 6,5 га. Оба депо оснащены оборотными циклами водоснабжения и глубокой очистки ливневых стоков.

Троллейбусное депо в Челябинске(2024)|Фото:t.me/poolN74

Контактная троллейбусная сеть обновлена на протяжении 83,5 км. Было установлено более 900 новых силовых опор, демонтированы изношенные и аварийные, а с целью обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов построено около 6 км новых участков сети с установкой более 460 современных силовых опор.

Также проведена модернизация 24 тяговых подстанций с установкой приборов учета и удаленного управления, построены 4 новых подстанций в разных районах города с комплексным благоустройством, реконструированы 3 тяговые подстанции.

Концессионер уже с 2023 года осуществляет обслуживание троллейбусных маршрутов на новом подвижном составе. Троллейбусы курсируют по 7 маршрутам, начало обслуживания еще четырех линий планируется по мере подготовки водительского состава. Основу парка составляют троллейбусы «Синара-6254» собственной конструкторской разработки холдинга СТМ, произведенные на Челябинском заводе городского электрического транспорта.

Теги: алексей текслер, концессия, троллейбус, синара, инвестиции


