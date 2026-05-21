ЦБ посоветовал банкам тщательнее проверять, откуда у граждан большие суммы наличных

Центральный банк России рекомендовал банкам усилить контроль за происхождением крупных наличных сумм, которые вносят клиенты.

"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели", - говорится в сообщении регулятора.

Банкам предлагается каждый день анализировать операции клиентов, как индивидуальных предпринимателей, так и физлиц.

Исключения будут сделаны для физлиц, "в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества".

Напомним, на 1 января 2026 года объем наличных денег на руках у населения России составил примерно 19,5 трлн рублей. За прошлый год их стало больше на 939 млрд рублей, что в пять раз больше прироста за 2024 год.