Свыше 15 тысяч "квадратов" сельхозземель в Сысерти перевели в промышленные земли

Два участка сельхозземель площадью 1 тыс. 676 и 14 тыс. 152 кв. м. в поселке Октябрьский в Сысертском районе переведены в промышленные. Соответствующий закон подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Оба участка находятся рядом с садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ).

"Осуществить перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельных участков, расположенных на территории Сысертского муниципального округа Свердловской области", - говорится в документе.

Ранее дальнейшая судьба участков обсуждалась депутатами заксобрания. По словам замгубернатора и министра по управлению госимуществом Алексея Кузнецова, на них расположатся объекты для обработки камня, производства стройматериалов, столярного производства и выпуска металлоконструкций.

В то же время председатель комитета заксобрания Михаил Копылов отметил, что новые промышленные объекты не должны создавать проблем жителям, проживающим в СНТ и ближайших населенных пунктах.