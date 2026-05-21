Миндич подал на Зеленского в суд

Бывший "кошелек Зеленского" Тимур Миндич подал иск против своего бывшего босса, оспаривая указ о введении против него санкций. Санкции, введенные на три года, связаны с коррупцией в "Энергоатоме", где Миндича считают организатором схемы. Зеленский ввел их в ноябре, после обнародования пленок, свидетельствующих о чудовищной коррупции в его окружении.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины. При этом украинские законы запрещают санкции против своих граждан. Сам Миндич уехал в Израиль. Он был лишен Зеленским гражданства.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает это спектаклем, который затеян, чтобы показать принципиальность киевского главаря в его "борьбе с коррупцией". Ранее эксперты обращали внимание на то, что Зеленский специально лишил Миндича гражданства, чтобы у Украины в будущем даже не было возможности просить его депортировать, так как он может многое рассказать о том, что происходило у Зеленского.

Украинские СМИ пишут, что до конца непонятно, кто стоит за публикацией новых порций "пленок Миндича". Это вынуждает Зеленского нервничать.



