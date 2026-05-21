ВС России ударили по центру подготовки операторов БПЛА на Украине

Российские военные ударили по центру подготовки операторов дронов на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем", — говорится в сводке военного ведомства.

Также ВС России атаковали цехи сборки и места хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить производство БПЛА на Украине и полностью заблокировать военные поставки с Запада за счет ударов по инфраструктуре страны, а также разгромить все учебные заведения, в которых учат операторов дронов.