В Тюменской области завершается строительство завода по глубокой переработке гороха, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Строительно-монтажные работы на высокотехнологичном предприятии "ПротеинСиб" находятся на завершающей стадии: контуры комплекса полностью сформированы, в ключевых цехах идет подготовка к пусконаладке.



При реализации этого масштабного инвестиционного проекта агрохолдинг "Юбилейный" в полной мере опирается на колоссальный опыт запуска действующего завода "АминоСиб". Накопленные компетенции команды позволяют эффективно решать сложнейшие инженерные задачи в моменте.



Будущее предприятие включает три ключевых технологических звена: мельницу для очистки и измельчения сырья; цех мокрого процесса для разделения гороха на фракции; цех сушки и упаковки.



В настоящее время в цехах идет активный монтаж емкостного оборудования - огромные сушильные башни и трубопроводы собираются мастерами вручную прямо на площадке под жестким рентген-контролем сварочных швов.



Важным этапом стало подключение энергоцентра завода по резервной схеме от городских сетей для проведения пусконаладочных работ. После официального старта завод перейдет на полностью автономное энергоснабжение.



"Запуск "ПротеинСиба" - это новый шаг в масштабной трансформации сельского хозяйства и открытие для Тюменской области принципиально новых экспортных горизонтов. До старта большой работы остались считанные месяцы - запуск назначен на 3 квартал 2026 года", - отметил генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.



Ввод предприятия в эксплуатацию создаст в Ишиме порядка 200 новых рабочих мест.