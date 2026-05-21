По инициативе Игоря Седова 31 мая в парке им. Ленина Трусовского района Астрахани пройдет масштабный праздник

По инициативе координатора федерального партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» по Астраханской области, председателя Городской Думы Игоря Седова 31 мая 2026 года в парке имени В.И. Ленина Трусовского района Астрахани пройдет грандиозный праздник, посвящённый Международному дню защиты детей и Дню соседей.

Организаторы подготовили для участников обширную программу. Астраханцев всех возрастов ждут концерт, различные мастер-классы, аквагрим с помощью креативных аниматоров. А также здесь будут доступны батуты и карусели. Все желающие смогут полакомиться бесплатным мороженым, сладкой ватой, поучаствовать в чаепитии с песнями под баян, а также насладиться пенным игровым и огненным шоу.

Приглашаются все астраханцы и гости города. Старт мероприятия 31 мая в 17:00 в парке имени В.И. Ленина.