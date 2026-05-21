В Латвии снова объявили воздушную тревогу из-за беспилотников

Минобороны Латвии объявило в четверг об угрозе в воздушном пространстве страны. Предполагается, что над территорией Латвии может находиться по крайней мере один беспилотник.

7 мая в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников, один из них упал на территории нефтебазы. В результате инцидента повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил тогда, что в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".

Накануне в восточных районах Литвы, граничащих с Белоруссией и Латвией, была объявлена воздушная тревога. Оборонное ведомство страны призвало граждан направиться в укрытие и ожидать отбоя тревоги. Было закрыто воздушное пространство в районе Вильнюса, аэропорт столицы Литвы приостановил работу.

19 мая система ПВО Эстонии впервые самостоятельно сбила беспилотник над территорией страны. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, речь, вероятно, идет о дроне украинского происхождения. Дрон был сбит в районе Тарту над озером Выртсъярв. Как пишут местные СМИ, дрон следовал в сторону России.