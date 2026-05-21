Борис Хохряков в рамках рабочей поездки провел рабочую встречу с председателем Дума Нижневартовска и главой города

В Нижневартовске с рабочим визитом побывал спикер Думы Югры Борис Хохряков.

По уже сложившейся традиции в первую очередь он провел совещание с председателем Думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым и главой города Дмитрием Кощенко.

Главной темой обсуждения в ходе встречи было обсуждение ходя реализации планов дорожной кампании 2026 года.

Общий объём финансирования на благоустройство и модернизацию городской дорожной сети составил более 453 млн. рублей, из которых почти 296 млн. — средства окружного бюджета.

Всего планируется отремонтировать 1,89 км автодорог столицы Самотлора. В числе ключевых объектов модернизации: улица Северная от Пермской до Интернациональной, обновление слоя износа на улице Героев Самотлора, проведение капитального ремонта путепровода на Восточном объезде города.

На данный момент ремонтные работы «Бегущей лани» идут с опережением сроков, которые обозначены по контракту. При этом специалисты подрядчика обещают осуществить сдачу участка моста в эксплуатацию уже в октябре текущего года.

Завершение работ на этом объекте вартовчане очень ждут, так как это позволит снять напряженную ситуацию с транспортным потоком в сторону Излучинска и, соответственно, в обратном направлении.