На Урале суд отправил в тюрьму дезертира, убившего вдову военного ради денег

Жителя свердловского поселка Уфимский Дениса Гоппарова (ранее Половникова) отправили в тюрьму за дезертирство и убийство знакомой ради хищения денег, полученных ею после гибели мужа на СВО. Об этом сообщает пресс-служба Центрального окружного военного суда.

Тогда еще Половников отправился на СВО в 2024 году из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Еще в 2023 году он служил в Чеченской республике, в феврале 2024-го попал в военный госпиталь, откуда вернулся обратно на фронт, но в марте того же года дезертировал в поселок Арти Свердловской области. Там он и сменил фамилию на Гоппаров, а уже в конце лета был пойман и отправлен в сборный пункт для дальнейшего возвращения на СВО, но снова дезертировал.

В марте 2025 года в поселке Уфимский осужденный познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, недавно ставшей вдовой. Она рассказала, что на ее счете лежит 12 млн рублей, которые она получила после смерти супруга-военного. В мае Гоппаров попросил у знакомой 1 млн рублей для покупки автомобиля, но получил отказ. Тогда, подготовив орудие преступления, он в майские праздники, под надуманным предлогом, вывез Мухитову в безлюдное место, где убил, похитил телефон, зашел в банковское приложение и перевел себе 1 млн рублей.

Свою вину Гоппаров признал в полном объеме. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 24 года, первые семь из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии особого режима.

Помимо этого, на основании ст. 104.1 и 104.2 УК РФ у осужденного и его супруги конфискованы похищенные средства в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Апелляционный военный суд.