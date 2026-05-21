В Пермском крае по факту гибели ребенка в водоеме возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, тело пятилетнего ребенка было обнаружено вечером, 20 мая. Предварительно, смерть наступила в результате утопления в воде. Признаков насильственной смерти не установлено.



Следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели пятилетнего ребенка в водоеме в селе Усть-Кишерть Кишертского муниципального округа Пермского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.