21 Мая 2026
Здравоохранение Кировская область
Фото: Накануне.RU

Кировская область стала инициатором законопроекта по обеспечению российских пациентов с диабетом системами мониторинга глюкозы

Законодательное Собрание Кировской области одобрило проект федерального закона, который был разработан по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Соколова.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

На рассмотрение депутатов документ представил глава комитетом по социальным вопросам регионального парламента Согомон Аракелян. Согласно текста законопроекта,  предлагается обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы всех пациентов с сахарным диабетом 1 типа на всей территории России.

"Исследование уровня глюкозы в крови с использованием метода непрерывного мониторирования включено в стандарты медицинской помощи для лечения сахарного диабета. Однако органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации сегодня не могут их закупать, так как это не предусмотрено законом в «федеральной льготе», – пояснил Согомон Аракелян. – Исключение составляют дети в возрасте от 2 до 17 лет, а также беременные женщины. Остальные пациенты для обеспечения системами вынуждены обращаться в суды".

Проект федерального закона об обеспечении пациентов с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы теперь направят на рассмотрение в Государственную Думу России. 

 

Контроль уровня глюкозы  это важное и необходимое условие для предотвращения осложнений у граждан с диагнозом диабета.  Поэтому законодательная инициатива Кировской области станет значимым событием и будет способствовать  достижению целей и задач, стоящих перед регионами в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Теги: александр соколов, диабет, законопроект, система мониторинга глюкозы


