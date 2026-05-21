Кировская область стала инициатором законопроекта по обеспечению российских пациентов с диабетом системами мониторинга глюкозы

Законодательное Собрание Кировской области одобрило проект федерального закона, который был разработан по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Соколова.

На рассмотрение депутатов документ представил глава комитетом по социальным вопросам регионального парламента Согомон Аракелян. Согласно текста законопроекта, предлагается обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы всех пациентов с сахарным диабетом 1 типа на всей территории России.

"Исследование уровня глюкозы в крови с использованием метода непрерывного мониторирования включено в стандарты медицинской помощи для лечения сахарного диабета. Однако органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации сегодня не могут их закупать, так как это не предусмотрено законом в «федеральной льготе», – пояснил Согомон Аракелян. – Исключение составляют дети в возрасте от 2 до 17 лет, а также беременные женщины. Остальные пациенты для обеспечения системами вынуждены обращаться в суды".

Проект федерального закона об обеспечении пациентов с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы теперь направят на рассмотрение в Государственную Думу России.

Контроль уровня глюкозы это важное и необходимое условие для предотвращения осложнений у граждан с диагнозом диабета. Поэтому законодательная инициатива Кировской области станет значимым событием и будет способствовать достижению целей и задач, стоящих перед регионами в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».